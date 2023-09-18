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Новый проспект в Москве облегчил жизнь миллионам жителейНовый проспект в Москве облегчил жизнь миллионам жителей
Благодаря проспекту Багратиона путь от МКАД до...
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Новый проспект в Москве облегчил жизнь миллионам жителей

Благодаря проспекту Багратиона путь от МКАД до Москва-Сити стал втрое быстрее
«Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона — новой магистрали, которая связала МКАД с ТТК и улучшила движение для 730 тыс. жителей 6 районов Москвы. Спустя неделю мы видим, как перераспределяется трафик: соседние магистрали становятся свободнее, привычные маршруты — быстрее. Магистраль сделает поездки удобнее для 1,5 млн жителей Москвы и Московской области», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

По данным анализа первой недели эксплуатации проспекта, около 22 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по этой дороге. В утренний час пик проспект позволяет сократить время пути по следующим направлениям:

  • на МКАД от М-1 до Можайского шоссе — на 25%
  • от Северо-Западной хорды до ТТК по Звенигородскому шоссе — на 15%
  • от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова — на 5%

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Также проспект Багратиона разгрузил улицы Москва-Сити за счет отсутствия тех, кто проезжал территорию транзитом. Благодаря этому скорость общего потока выросла на 6%, а движение стало спокойнее и безопаснее.

Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Фото Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

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За РулемЛежнин Роман
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