Новый проспект в Москве облегчил жизнь миллионам жителей

Благодаря проспекту Багратиона путь от МКАД до Москва-Сити стал втрое быстрее

«Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона — новой магистрали, которая связала МКАД с ТТК и улучшила движение для 730 тыс. жителей 6 районов Москвы. Спустя неделю мы видим, как перераспределяется трафик: соседние магистрали становятся свободнее, привычные маршруты — быстрее. Магистраль сделает поездки удобнее для 1,5 млн жителей Москвы и Московской области», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.



По данным анализа первой недели эксплуатации проспекта, около 22 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по этой дороге. В утренний час пик проспект позволяет сократить время пути по следующим направлениям:

на МКАД от М-1 до Можайского шоссе — на 25%

от Северо-Западной хорды до ТТК по Звенигородскому шоссе — на 15%

от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова — на 5%

Также проспект Багратиона разгрузил улицы Москва-Сити за счет отсутствия тех, кто проезжал территорию транзитом. Благодаря этому скорость общего потока выросла на 6%, а движение стало спокойнее и безопаснее.

Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Фото Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы