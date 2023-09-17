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Стало известно, насколько россиянам интересны поездки в Китай

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Соглашение о безвизовых поездках между Россией и Китаем вызвало огромный ажиотаж среди путешественников.

Согласно данным РСТ (Российский союз туриндустрии), уже около 25 тысяч россиян воспользовались этой возможностью и отправились в Китай.

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Пока безвизовый въезд возможен только в Шанхай, однако это не снижает популярность Китая среди российских туристов. Многие путешественники стремятся посетить эту удивительную страну, познакомиться с ее культурой, историей и увидеть знаменитые достопримечательности.

Одним из главных преимуществ безвизовых поездок является экономия времени и средств на оформление визы.

Ожидается, что в будущем возможно расширение безвизового въезда и на другие города Китая.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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