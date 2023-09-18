Менее 5 секунд до «сотни» – новые китайские машины уже в России

Китайские автомобилимарки Zeekr уже можно купить у российских дилеров

В России начались продажи премиальных электромобилей марки Zeekr. Об этом объявил АВТОДОМ. Машины выставлены в салонах дилера в Москве и в Санкт-Петербурге и есть возможность тест-драйва.

Zeekr — это подразделение хорошо знакомой в России компании Geely и занимается исключительно электромобилями.

В продажу поступили сразу три модели.

Zeekr X

Кроссовер Zeekr X продается в Китае с апреля 2023 года. Его длина, ширина и высота составляют 4450, 1836 и 1572 мм, а колесная база достигает 2750 мм.

То есть по габаритам автомобиль сопоставим с Nissan Qashqai.

Заднеприводный вариант кроссовера оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с., а его запас хода может достигать 560 км. Разгон до сотни составляет 5,8 секунды.

Полноприводный вариант Zeekr X имеет два мотора общей мощностью 428 л.с., а разгон до 100 км/ч уже занимает 3,7 сек. Запас хода – 512 км.

Zeekr 001

Спорткар Zeekr 001 имеет 4970 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1560 мм в высоту. Колесная база – 3005 мм. Это конкурент Porsche Taycan. Предлагается три версии машины: с задним приводом, полным приводом (два мотора) и полным приводом с отдельным двигателем на каждом колесе. Мощность спорткара составляет от 272 до 1125 л.с., а время разгона до 100 км/ч – от 6,9 до 2,7 секунды.

Zeekr 009

Zeekr 009 считается самым быстрым минивэном в мире. При этом он огромен – его длина, ширина и высота достигают 5209, 2024 и 1867 мм, а колесная база растянулась на 3205 мм. Полноприводный минивэн, имея мощность 544 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Zeekr