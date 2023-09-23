Невероятно мощный гиперкар – ему не будет равных в мире
Версия Aeon V8 PHEV с подключаемым электрическим двигателем обещает развивать впечатляющие 1930 лошадиных сил при массе всего 1480 килограмм.
Электрическая версия обладает полностью электрической трансмиссией, которая выдает невероятные 2500 л. с. при весе автомобиля в 1600 кг.
Tushek Aeon будет конкурировать с такими гиперкарами, как Lotus Evija и Rimac Nevera. Последний стал самым быстрым серийным электромобилем на Нюрбургринге, опередив Tesla Model S Plaid на целых 20 секунд.
В компании Tushek уверены, что Aeon ознаменует новую эру в производстве гиперкаров, где персонализация играет важную роль. Каждый автомобиль будет индивидуально адаптирован к своему владельцу. Это позволит клиентам полностью настроить интерьер автомобиля под себя.
Полные характеристики Tushek Aeon автопроизводитель обещает раскрыть до конца сентября.
Источник: Carbuzz.com
Фото: Tushek
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