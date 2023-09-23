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Невероятно мощный гиперкар – ему не будет равных в мире

Электрокару Tushek Aeon мощностью 2500 л. с. пророчат доминирование в классе

Версия Aeon V8 PHEV с подключаемым электрическим двигателем обещает развивать впечатляющие 1930 лошадиных сил при массе всего 1480 килограмм.

Tushek Aeon
Tushek Aeon

Электрическая версия обладает полностью электрической трансмиссией, которая выдает невероятные 2500 л. с. при весе автомобиля в 1600 кг.

Tushek Aeon
Tushek Aeon
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Tushek Aeon будет конкурировать с такими гиперкарами, как Lotus Evija и Rimac Nevera. Последний стал самым быстрым серийным электромобилем на Нюрбургринге, опередив Tesla Model S Plaid на целых 20 секунд.

В компании Tushek уверены, что Aeon ознаменует новую эру в производстве гиперкаров, где персонализация играет важную роль. Каждый автомобиль будет индивидуально адаптирован к своему владельцу. Это позволит клиентам полностью настроить интерьер автомобиля под себя.

Tushek Aeon
Tushek Aeon

Полные характеристики Tushek Aeon автопроизводитель обещает раскрыть до конца сентября.

Источник: Carbuzz.com

Фото: Tushek

Tushek Aeon
Tushek Aeon
Tushek Aeon

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За РулемЛежнин Роман
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