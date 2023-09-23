Новый BMW M3 станет полностью электрическим

BMW M3 2027 года будет базироваться на передовой платформе Neue Klasse

Руководитель отдела разработки BMW Фрэнк Вебер подтвердил, что легендарный M3 станет полностью электрическим. По словам Вебера, седан поступит в продажу в 2027 году.

Новый BMW M3

Платформа Neue Klasse предусматривает использование четырех независимо управляемых электродвигателей, способных развивать до 1360 л. с. Это означает, что автомобиль будет обладать невероятной динамикой и управляемостью.

Однако, несмотря на переход BMW M3 к электрической технологии, бензиновые варианты этой модели также продолжат существование. Возможно, что бензиновый M3 будет предлагаться вместе с электрическим M3 на базе платформы BMW Neue Klasse.

Что касается бензинового двигателя для M3, то BMW уже разработала новый 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, соответствующий нормам выбросов Евро-7.

Источник, фото: Auto Express