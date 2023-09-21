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Lexus может выпустить еще одну модель

Если покупатели захотят, то Lexus расширит модельный ряд необычной машиной

Правда, есть одно «но». Не так давно на этом обжегся Mercedes-Benz, который рискнул выпустить пикап X-Class, сделанный на базе недорогого Nissan Navara и стоивший невероятных денег.

Lexus тоже решил выпустить пикап, но в его основу ляжет не бюджетная модель и даже не другой Lexus.

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Работа над пикапом еще не начиналась. Премиальное подразделение Toyota не против выпустить шикарный, но утилитарный автомобиль, но только если клиенты будут готовы его покупать, что сейчас и выясняется. Об этом заявил Такаши Ватанабе во время пресс-конференции, которая прошла в Японии.

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Он пояснил, что за основу пикапа не будет браться тот или иной автомобиль Toyota. То есть, это не будет более дорогой вариант Hilux, Tacoma или Tundra.

А что же тогда? У пикапа вообще не будет двигателя внутреннего сгорания. Если пикап будет, то только электрический, который станет конкурировать с пикапом Теслы, например.

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Фото: Khann

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За РулемКирилл Панов
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