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Geely показала новый кроссовер Ruilan 7 – цены

Начались продажи кроссовера Geely Ruilan 7 в кузове кросс-купе

Geely Ruilan 7 предлагается в 6 комплектациях, но пока только в Китае.

Кросс-купе построено на платформе GBRC crystal и имеет задний привод. Запас хода кроссовера, в зависимости от батареи, составляет 450 или 605 километров.

Geely Ruilan 7
Geely Ruilan 7

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За первые 20 минут после открытия продаж было куплено 3187 новых кроссоверов.

Geely Ruilan 7
Geely Ruilan 7

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4690, 1892 и 1650 мм, а колесная база достигает 2775 мм. По своим габаритам Geely Ruilan 7 сопоставим с Nissan X-Trail.

Салон Geely Ruilan 7
Салон Geely Ruilan 7

В салоне установлен 15,4-дюймовый парящий экран 2,5 K мультимедийной системы, оснащенной 7-нанометровым чипом Dragon Eagle One.

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Мощность кроссовера составляет 180 кВт (245 л.с.) и 385 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Стоит Geely Ruilan 7 в Китае от 117 770 до173 700 юаней или от 1,55 млн до 2,28 млн рублей. В России кросс-купе должно стоить раза в два дороже.

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Фото: Autohome.com.cn

Geely Ruilan 7
Geely Ruilan 7
Салон Geely Ruilan 7

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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