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Новое исследование показало, что губительнее...

Назван способ продлить ресурс электромобиля

Новое исследование показало, что губительнее для аккумуляторов – мороз или жара

Ни для кого не секрет, что аккумуляторы не любят мороз. Но новое исследование, проведенное в США, показало, как пагубно влияет жара на срок службы аккумуляторов электромобиля. Исследование может оказаться особенно полезным для тех, кто интересуется подержанными электромобилями.

В своем исследовании Recurrent выяснило, какой запас хода будет у Tesla Model Y 2020 года в холодном климате по сравнению с жарким климатом.

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Tesla Model Y в зонах с холодным климатом показала среднюю дальность запаса хода 95%. Для сравнения, у автомобилей, использующихся в жарком климате, средний показатель дальности поездок составил 92%.

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В исследовании говорится, что жара влияет на электрохимические реакции в аккумуляторе, ускоряя его деградацию. Ускоренное же разложение аккумулятора начинается с отметки около 30 градусов по Цельсию.

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То есть, в жарком климате ресурс электромобилей снижается. Чтобы его продлить, исследователи советуют парковать машины в гараже или в тени.

Такие данные были получены после изучения ресурса и запаса хода 12 500 автомобилей Tesla в Соединенных Штатах.

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Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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