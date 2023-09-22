Назван способ продлить ресурс электромобиля

Новое исследование показало, что губительнее для аккумуляторов – мороз или жара

Ни для кого не секрет, что аккумуляторы не любят мороз. Но новое исследование, проведенное в США, показало, как пагубно влияет жара на срок службы аккумуляторов электромобиля. Исследование может оказаться особенно полезным для тех, кто интересуется подержанными электромобилями.

В своем исследовании Recurrent выяснило, какой запас хода будет у Tesla Model Y 2020 года в холодном климате по сравнению с жарким климатом.

Tesla Model Y в зонах с холодным климатом показала среднюю дальность запаса хода 95%. Для сравнения, у автомобилей, использующихся в жарком климате, средний показатель дальности поездок составил 92%.

В северных широтах электромобили ездят дальше и служат дольше

В исследовании говорится, что жара влияет на электрохимические реакции в аккумуляторе, ускоряя его деградацию. Ускоренное же разложение аккумулятора начинается с отметки около 30 градусов по Цельсию.

То есть, в жарком климате ресурс электромобилей снижается. Чтобы его продлить, исследователи советуют парковать машины в гараже или в тени.

Такие данные были получены после изучения ресурса и запаса хода 12 500 автомобилей Tesla в Соединенных Штатах.

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Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash