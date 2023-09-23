Geely представила ультрасовременный кроссовер Ji Yue 01
Несмотря на свои относительно компактные размеры – 4853 х 1990 х 1611 мм – Geely Ji Yue 01 обладает просторным салоном благодаря внушительной колесной базе в 3000 мм.
На передней панели кроссовера располагается 36-дюймовый экран. Этот экран является частью информационно-развлекательной системы, которая обладает производительностью 30 TOPS и поддерживает задачи искусственного интеллекта.
Более того, система автономного вождения Ji Yue 01 использует SoC Nvidia Orin X и полагается на данные от 31 датчика, включая два лидара и несколько 8-мегапиксельных камер.
Под капотом моноприводной версии находится двигатель мощностью 278 л. с. Полноприводная версия предлагает мощность в 544 л. с. Топовая модификация способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.
Благодаря тяговой аккумуляторной батарее емкостью 100 кВт·ч, этот кроссовер может проехать до 600 км на одной зарядке.
Geely будет выпускать Ji Yue 01 совместно со знаменитой фирмой Baidu.
Источник, фото: autohome.com.cn
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