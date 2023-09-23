Geely представила ультрасовременный кроссовер Ji Yue 01

Компактный кроссовер Geely Ji Yue 01 может проехать до 600 км на одной зарядке

Несмотря на свои относительно компактные размеры – 4853 х 1990 х 1611 мм – Geely Ji Yue 01 обладает просторным салоном благодаря внушительной колесной базе в 3000 мм.

Geely Ji Yue 01 Geely Ji Yue 01

На передней панели кроссовера располагается 36-дюймовый экран. Этот экран является частью информационно-развлекательной системы, которая обладает производительностью 30 TOPS и поддерживает задачи искусственного интеллекта.

Интерьер Geely Ji Yue 01 Интерьер Geely Ji Yue 01

Более того, система автономного вождения Ji Yue 01 использует SoC Nvidia Orin X и полагается на данные от 31 датчика, включая два лидара и несколько 8-мегапиксельных камер.

Под капотом моноприводной версии находится двигатель мощностью 278 л. с. Полноприводная версия предлагает мощность в 544 л. с. Топовая модификация способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

Интерьер Geely Ji Yue 01

Благодаря тяговой аккумуляторной батарее емкостью 100 кВт·ч, этот кроссовер может проехать до 600 км на одной зарядке.

Geely будет выпускать Ji Yue 01 совместно со знаменитой фирмой Baidu.

Источник, фото: autohome.com.cn