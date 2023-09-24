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Новый туристический тренд: необычные отели и глэмпинги

По данным экспертов 32% туристов выбирают альтернативные формы размещения

Данные анализа заявок пользователей сервиса Ostrovok.ru показывают, что в этом году спрос на апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги, коттеджи и виллы составил около трети (32 процента) всех заказов по России.

Природа
Природа

Вместо стандартных номеров в гостиницах туристы ищут необычные места, которые позволяют погрузиться в природу или окунуться в атмосферу особого комфорта.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Глэмпинги, например, предлагают роскошное размещение на природе, сочетая комфорт отеля с близостью к природе и уникальным дизайном. Стоимость такого размещения составляет в среднем 9,3 тысячи рублей.

Коттеджи за 5,4 тысячи рублей предлагают больше пространства и приватности, что особенно привлекательно для семей и групп друзей.

Кемпинги предлагают возможность пожить в палатке или автодоме, наслаждаясь свежим воздухом и окружающей природой.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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