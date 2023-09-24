В России набирают популярность неожиданные направления для путешествий
Согласно данным сервиса путешествий «Туту», спрос на авиабилеты на Дальний Восток и в Арктику вырос на 23 % летом 2023 года по сравнению с прошлым годом.
Наибольший интерес путешественников вызвали такие города, как Красноярск, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и Новый Уренгой. Однако самый высокий рост спроса зафиксирован в Чите, Владивостоке, Анадыре, Благовещенске и Хабаровске.
Интересно отметить, что цены на авиабилеты в эти регионы также остаются доступными для большинства туристов. Стоимость перелета в среднем составляет от 15 295 рублей до 28 053 рублей.
В 2022 году более 8,8 миллиона туристов посетили 18 регионов Дальнего Востока и Арктики. Самыми популярными стали Камчатский край, Красноярский край и Республика Бурятия. Красноярский край привлек более 1,49 миллиона человек, Приморский край – 1,42 миллиона, а Бурятия – 674 тысячи человек в 2022 году.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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