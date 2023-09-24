Китай наводняет Европу дешевыми электромобилями – власти в панике

Европейская комиссия готова ввести жесткие меры в отношении китайских машин

Акции китайских автопроизводителей недавно упали после сообщений о том, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения жестких мер в отношении дешевых электромобилей из Китая, которые наводняют рынок.

Это может поставить крест на рентабельности поставок китайских электромобилей в Европу.

За первые семь месяцев 2023 года поставки китайских автомобилей (включая как гибриды, так и электромобили) в Европейский союз выросли на 112%. С 2021 года поставки увеличились на 361%.

По продажам электромобилей в Европе китайская BYD уже обошла компанию VolksWagen

И все эти автомобили стоят дешевле европейских при том же уровне и даже превосходящем оснащении и качестве. Дело в том, что у Китая есть избыточные мощности, объясняет генеральный директор консалтинговой фирмы Automobility Билл Руссо, которые составляют 10 миллионов автомобилей в год. Такие объемы выпуска снижают себестоимость машин.

К тому же Пекин субсидирует электромобили и не требует возврата денег, даже если машины идут на экспорт.

Поэтому китайские электромобили, как правило, на 20% дешевле аналогичных моделей европейского производства.

С 2009 года Китай выплатил своим автопроизводителям около 15 миллиардов долларов субсидий для электромобилей. В июне 2023 года Пекин объявил о новых налоговых льготах для электромобилей и других экологичных автомобилей, выделив на это еще 520 миллиардов юаней (71,15 миллиарда долларов или 6,83 триллиона рублей), которые будут выплачены в течение следующих четырех лет.

То есть автопроизводители, работающие в Китае, имеют гораздо большую поддержку, чем европейские, японские или американские. В результате от перехода на электромобили европейские автопроизводители лишатся собственного домашнего рынка – покупатели будут приобретать более доступные китайские машины.

Поэтому перед Еврокомиссией встал вопрос о защите своей собственной автомобильной промышленности. Денег на субсидии у европейских стран нет, поэтому стоит ожидать повышенных пошлин, которые позволят бороться с «искусственно заниженными» ценами на китайские электромобили.

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Фото: BYD