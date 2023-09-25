«Мила» из Китая – новый практичный автомобиль

SAIC выпускает новый бренд автомобилей для семьи и для бизнеса

SAIC выпустил новую марку легковых автомобилей New energy light, а также анонсировал первую в мире электрическую платформу Smart Light Vehicle Structure.

Первым автомобилем на новой платформе стала модель MILA1. Дизайн ее элегантен и прост. Это может быть грузовой фургон, грузопассажирский автомобиль или минивэн.

MILA1 от SAIC

Длина, ширина и высота MILA1 составляют 4800, 1870 и 1960 мм, а колесная база достигает 3100 мм. То есть, автомобиль на 100 мм короче хорошо знакомого в России Volkswagen Multivan, но его колесная база на 100 мм больше.

Салон может быть пятиместным (2 + 3), шестиместным (3 + 3) и девятиместным (3+3+3 ).

MILA1 оснащен двигателем мощностью 122 л.с. Задняя подвеска получила листовые рессоры и 15-дюймовые колеса. Углы въезда и съезда составляют соответственно 26° и 22°.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: SAIC