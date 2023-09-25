Разворот на месте, плаванье и не только – видео внедорожника BYD

BYD показал возможности супервнедорожника YangWang U8 в видео

Четырехмоторный YangWang U8 мощностью 1196 л.с. удивляет своими внедорожными возможностями.

Он может разворачиваться на месте на 360 градусов и способен плавать со скоростью 3 км/ч.

Каждое колесо внедорожника оснащено собственным электродвигателем, и все эти моторы могут работать абсолютно независимо, вращаясь в любую сторону и с любой скоростью.

Автомобиль может преодолевать броды глубиной до 1,4 метра. Если же водная преграда глубже, то внедорожник переходит в режим плавающего транспортного средства.

При этом подвеска сжимается – колеса убираются поглубже в ниши, окна закрываются автоматически, климатическая система переходит в режим рециркуляции, а люк в крыше открывается, чтобы у пассажиров в случае опасности был запасной выход.

У внедорожника есть двигатель внутреннего сгорания, но он не связан с колесами, а служит генератором. Это 2-литровый турбомотор с запасом топлива 75 литров.

При полном баке и заряженных батареях U8 может проехать до 1000 км.

YangWang U8 начнут продавать в октябре по цене от 1 089 000 юаней (от 14,31 млн рублей).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: BYD