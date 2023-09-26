Сломать не получилось – нормы Евро-7 будут мягче, чем ожидалось

Европейский союз определился с нормами Евро-7

Несколько автопроизводителей, включая концерны Stellantis и Volkswagen, выступали с жесткой критикой строгих норм выбросов Евро-7 в Европе. Некоторые даже называли их «бесполезными» и пытались объяснить, что при таких требованиях небольших и недорогих автомобилей не станет.

Против жестких норм выступали также Франция, Италия, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

В итоге Европейский союз согласовали новые более мягкие требования к выбросам. Было решено не вносить существенных изменений в существующие стандарты Евро-6 для легковых автомобилей и фургонов. Однако для автобусов и грузовиков будут введены более строгие правила.

Евро-7 до смягчения требований мешал бы автопроизводителям инвестировать в разработку электромобилей. Об этом заявлял генеральный директор Renault Лука де Мео. Все деньги уходили бы на разработки систем, которые выполняли бы строгие нормы Евро-7.

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