Mitsubishi и Ford выдавили с китайского рынка

Японские и американские машины не справляются с конкуренцией со стороны китайских

Европейский и американский автопром начинает проигрывать битву за клиентов в Европе и в США. На китайском же рынке дела, как оказалось, обстоят еще хуже.

Причем виной всему агитация за электромобили, выгоду от которой сегодня получает, в основном, Китай. Например, китайская BYD обошла по продажам электромобилей компанию Volkswagen, причем на земле Volkswagen – в Европе.

Теперь стало известно, что Mitsubishi покидает китайский рынок. На минуточку – в Китае ежемесячно продается почти 2 миллиона новых автомобилей (ожидается, что в России в 2023 году будет продано 950 тысяч новых автомобилей). Как можно покидать столь богатый рынок, да еще и находящийся под боком?

Оказалось, что продажи Mitsubishi в Поднебесной снизились до ничтожных величин. В 2022 году они составили всего 38 550 автомобилей, что на 60% меньше, чем в предыдущем году. Причина неудачи Mitsubishi – быстрый рост рынка электромобилей в Китае, за которым Mitsubishi не удалось угнаться, несмотря на наличие в модельном ряду пары электромобилей.

Поэтому Mitsubishi начала переговоры с китайской компанией Guangzhou Automobile Group (GAC) о своем выходе из совместного предприятия (завод находится в провинции Хунань) – единственного предприятия Mitsubishi на территории Китая.

Производство на этом заводе приостановлено с июля, идет сокращение рабочих мест.

Похожая проблема и у Форда.

Продажи Ford Mustang Mach-E не оправдали ожиданий, что вынудило бренд изменить свой подход к продаже электромобилей через дилерские центры.

У компании в Китае есть дочернее предприятие по производству электромобилей (в Наньцзяне). Но Ford ежемесячно продает в Китае всего несколько сотен машин, а его рыночная доля на местном рынке электромобилей упала всего до 2%. К слову, стоит Mustang Mach-E в Поднебесной от 265 000 юаней (3,5 млн рублей). Все это очень нерентабельно.

У Mustang Mach-E очень маленький запас хода по сравнению с конкурентами, такими как Xpeng P7 и Tesla Model Y. Кроме того, он имеет скромное оснащение. И Ford недооценил переполненный рынок электромобилей в Китае.

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Фото: Ford