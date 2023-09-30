Этот автобус VW имеет жилой прицеп и двигатель от Audi S3

Посмотрите на этот VW Type 2, переделанный в дом на колесах

Мы видели много кемперов – бюджетных, компактных, огромных, роскошных, многокомнатных… Но мы никогда не видели ничего подобного.

Это Volkswagen Type 2 1963 года выпуска, который тянет на сцепке другой Volkswagen Type 2 1963 года выпуска, переделанный в полуприцеп. И этот поезд для отдыха и путешествий оснащен двигателем от Audi S3 с турбонаддувом.

Данный кемпер VW выставлен на аукцион в Великобритании и он в «безупречном состоянии».

Двигатель и автоматическая коробка передач, как сообщается, работают без нареканий, а внутри вы найдете классический интерьер Type 2.

В прицепе установлена двуспальная кровать, есть большой холодильник. Шкафы и столешница расположены рядом с кроватью.

На месте водителя и переднего пассажира разместилась еще одна столешница со множеством мест для хранения.

Часть крыши может приподниматься, чтобы человек мог встать в полный рост. А сбоку установлен выдвижной тент.

В описании не указано, какой запас воды у кемпера и какими батареями он оснащен.

Учитывая, насколько резко подорожали классические автобусы VW Type 2 за последние годы, удивительно видеть, как один из них разрезают, превращая в прицеп для кемпинга.

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Фото: аукцион Car & Classic