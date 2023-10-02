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В России начинается электромобильный бум – посмотрите на цифры

Продажи электромобилей в России по итогам 2023 года могут вырасти более чем в 4 раза

С января по август 2023 года россияне купили около 7 тысяч электрических машин, что в 4,4 раза превышает результат продаж за такой же период в прошлом году. Эксперты делают логичный вывод, что такая тенденция продолжится до конца года.

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Поэтому прогноз продаж электромобилей в России за весь 2023 год – это уже 12-13 тысяч машин. Заметим, что в 2022-м обладателями «электричек» стали лишь 3 тысячи граждан РФ – в нынешнем году этот рубеж был пройден примерно в апреле! Таким образом, если прогноз подтвердится, за год объемы реализации электромобилей в нашей стране вырастут в 4-4,3 раза.

За восемь месяцев 2023 года россияне купили около 7 тысяч электромобилей
За восемь месяцев 2023 года россияне купили около 7 тысяч электромобилей

Скажете, это все равно очень мало? Как посмотреть! Источник приводит и еще пару интересных цифр: в 2022 году «электрички» составляли всего 0,4% рынка новых автомобилей, а в 2023-м могут выйти на показатель 1,2%. Примерно столько же сейчас продается новых пикапов – то есть сегмент небольшой, но уже вполне осязаемый.

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Источник: Автостат

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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