Вот чем приходится заниматься владельцам электромобилей перед поездками

Эксперты дали советы тем, кто ездит на электромобилях в путешествия

По данным исследования СберАвто и Rambler&Co, 42% людей готовы рассмотреть покупку электромобиля. Данные Автостата подтверждают серьезность этих намерений – за первые восемь месяцев 2023 года продажи новых электромобилей выросли на 340%, а подержанных – на 19%.

Поэтому эксперты СберАвто дали советы нынешним и будущим владельцам электромобилей, что следует делать перед поездками.

1. Освежить знания матчасти: нормы расхода заряда, которые меняются в зависимости от скорости и погоды, потенциальные неисправности, аспектах использования авто в ситуации полной разрядки, требованиях к буксировке и т.д.

2. Запастись «зарядкой». Надо убедиться, что электромобиль полностью заряжен и находится в исправном состоянии: проверить состояние аккумулятора, тормозов, давления в шинах (оптимальное давление влияет на запас хода). Запастись зарядными кабелями и адаптерами разного типа, так как зарядные станции на маршруте могут иметь разные стандарты.

3. Проверить прогноз погоды. Погода может существенно повлиять на запас хода электромобиля: чем ниже температура, тем чаще могут потребоваться перерывы на зарядку.

4. Продумать остановки. Зарядка электромобиля занимает много времени, которое нужно как-то скоротать: например, поесть, посетить достопримечательности. Можно взять с собой книгу, подушку и плед для отдыха в автомобиле во время зарядки.

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Фото: Hyundai