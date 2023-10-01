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Новый кроссовер Kia – чем заменят Seltos

Kia готовит новый субкомпактный кроссовер

Kia планирует выпустить полноценную линейку электромобилей, которая охватит все сегменты, в том числе кроссоверы всех размеров.

Автопроизводитель пообещал к концу 2027 года выпустить 15 электрических моделей, включая девять кроссоверов – от EV1 до EV9. Три из них уже представлены. Это EV6, EV9 и последняя новинка EV5.

Теперь дошло время до разработки замены бензинового кроссовера Seltos, который получит название EV3.

Предположительно, так будет выглядеть Kia EV3
Предположительно, так будет выглядеть Kia EV3

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На основе шпионских снимков и опираясь на особенности дизайна уже выпущенных электрокроссоверов независимые художники представили, как может выглядеть новый автомобиль.

Вот чем приходится заниматься владельцам электромобилей перед поездками

Угловатый кузов, Т-образные фары, спортивный передний бампер, парящая крыша благодаря окрашенным в черный цвет стойкам.

Ожидается, что Kia EV3 будет иметь длину от 4 до 4,3 метров, его запас хода составит более 600 км, а выпускать его будут, в том числе, на заводе Kia в Словакии. Производство может начаться примерно через год.

Изображение: It.motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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