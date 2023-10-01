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Где недорого отдохнуть на море осенью?

По словам туроператоров, самый дешевый осенний пляжный отдых предлагается в Сочи

Тур на двоих, включающий перелет и десятидневное проживание с питанием, стоит около 40 тысяч рублей.

Если вы хотите немного разнообразить свой отдых, то можно рассмотреть вариант каникул в Абхазии. Доплатив всего лишь пять тысяч рублей, вы сможете получить схожие условия отдыха.

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Однако, если вы мечтаете об экзотических путешествиях, то вам стоит обратить внимание на ОАЭ. Минимальная стоимость тура на полторы недели для двоих составляет около 121 тысячи рублей. Египет обойдется дороже. Однако, стоит отметить, что стоимость отдыха в ОАЭ и Египте за полмесяца увеличилась на 12 и 18 % соответственно. Если вы готовы потратить больше на десять тысяч рублей, то можно рассмотреть Гоа и Бахрейн.

Отдых в Таиланде начинается от 156 тысяч рублей. На осенний отдых на островах, такие как Мальдивы, Сейшелы, Куба и Шри-Ланка, придется отдать уже больше 200 тысяч.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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