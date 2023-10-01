Honda выпустит просторный электрический внедорожник

В 2024 году ожидается старт продаж нового электромобиля Honda Prologue

Одной из главных особенностей Honda Prologue является его внушительная длина в 4877 мм и колесная база в 3094 мм. Это позволяет создать просторный и комфортабельный интерьер, который будет радовать водителя и пассажиров.

Honda Prologue

Honda Prologue основан на платформе Ultium, которая также используется в других электромобилях, таких как Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer. Батарея емкостью 85 киловатт-часов обладает быстрой зарядкой, которая позволяет восполнить заряд на 105 км всего за 10 минут. Максимальная дальность хода на одном заряде достигает до 482 км.

Интерьер Honda Prologue

Производитель предлагает две версии Honda Prologue: с передним и полным приводом. Вариант с полным приводом оснащен двумя электромоторами, общей мощностью 292 л. с. (451 Н·м).

Однако, не только технические характеристики делают Honda Prologue привлекательным. Внутри автомобиля вас ждет роскошный интерьер с двумя дисплеями диагональю 11 дюймов, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и аудиосистемой Bose, состоящей из 12 динамиков.

Ожидается, что стоимость Honda Prologue в США составит около $40 тысяч.

Источник: Honda Auto News

Фото: Honda