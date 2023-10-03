Новый кроссовер Nissan – чудо с «губами» и «крыльями»
Компания Nissan представила первый из серии концептуальных автомобилей, которые будут представлены на Токийском автосалоне в конце этого месяца.
Это Nissan Hyper Urban – кроссовер специально для города.
Производитель заявляет, что Hyper Urban демонстрирует дизайн и технологии будущих автомобилей Nissan. Дизайн, кстати, крдинально отличается от того, который получил кроссовер Nissan Ariya. Он более угловатый, как бриллиант.
Hyper Urban оснащен светодиодной полоской во всю ширину и имеет очень странные «губы» «воздухозаборника», окрашенные в черный цвет, контрастирующим с лаймово-желтой краской кузова.
Концепт оснастили дверями-бабочками (что не очень практично для города): передние откидываются вверх и чуть вперед, а задние – вверх и чуть назад. Но, в конце концов, это концепт.
Интерьер Hyper Urban столь же необычен, как и внешность.
Концепт оснащен четырьмя креслами. Задние практически объединены в диван и могут превращаться в некое подобие шезлонгов за счет того, что передние кресла складываются и придвигаются к задним вплотную. Следовательно, концепт намекает на автономность пятого уровня.
Nissan не говорит ничего о двигателях и батареях.
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Фото, видео: Nissan
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