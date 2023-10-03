Новый кроссовер Nissan – чудо с «губами» и «крыльями»

Концепт Nissan Hyper Urban показал будущее кроссоверов бренда

Компания Nissan представила первый из серии концептуальных автомобилей, которые будут представлены на Токийском автосалоне в конце этого месяца.

Это Nissan Hyper Urban – кроссовер специально для города.

Nissan Hyper Urban

Производитель заявляет, что Hyper Urban демонстрирует дизайн и технологии будущих автомобилей Nissan. Дизайн, кстати, крдинально отличается от того, который получил кроссовер Nissan Ariya. Он более угловатый, как бриллиант.

Nissan Hyper Urban

Hyper Urban оснащен светодиодной полоской во всю ширину и имеет очень странные «губы» «воздухозаборника», окрашенные в черный цвет, контрастирующим с лаймово-желтой краской кузова.

Nissan Hyper Urban

Концепт оснастили дверями-бабочками (что не очень практично для города): передние откидываются вверх и чуть вперед, а задние – вверх и чуть назад. Но, в конце концов, это концепт.

Интерьер Hyper Urban столь же необычен, как и внешность.

Концепт оснащен четырьмя креслами. Задние практически объединены в диван и могут превращаться в некое подобие шезлонгов за счет того, что передние кресла складываются и придвигаются к задним вплотную. Следовательно, концепт намекает на автономность пятого уровня.

Nissan не говорит ничего о двигателях и батареях.

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Фото, видео: Nissan