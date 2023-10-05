В России создали «стеклянный» электрокар – зачем такой нужен?

«Конкордия» показала новый вариант электрокара Урбис – с шестью стеклянными дверями

Располагающаяся в Подмосковье компания «Конкордия» представила новый вариант своего электрокара Урбис. Одна из особенностей этого закрытого прогулочного микроавтобуса – огромная площадь остекления, дающая практически панорамный обзор из салона.

Конкордия Урбис

При шести посадочных местах машина имеет шесть дверей, и каждая из них – полностью стеклянная. Источник уточняет, что используется именно ударопрочное стекло, а не поликарбонат: лобовое – триплекс, двери – закаленное стекло.

Конкордия Урбис

В каждой двери имеется сдвижная форточка, а кроме того, машина оборудована системой вентиляции. Есть и возможность установки кондиционера, но заказчик показанного на фото экземпляра от него отказался – вероятно, в пользу увеличения запаса хода. Зато на борту есть беспроводная зарядка смартфона.

Конкордия Урбис

По словам владельца Конкордии Алексея Михеева, на пол настелено специальное яхтное покрытие, салон отличается комфортом и тишиной.

Конкордия Урбис

Сообщается, что представленный экземпляр будет работать в курортном поселке Красная Поляна (Сочи). Цена составляет 2,4 млн рублей.

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Источник: Автопоток