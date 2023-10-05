Стала известна судьба концепции развития автотуризма

Для разработки концепции развития автотуризма не хватает данных

С закрытием границ и подорожанием отдыха за рубежом автотуризм в России начал бурно развиваться.

В связи с этим правительство решило оказать содействие развитию автотуризма. В мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма в стране. Однако окончательной версии документа до сих пор нет. В июле срок создания концепции был продлен до конца сентября 2023 года.

Теперь руководитель комитета РСТ по автотуризму, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев предложил снова продлить срок подготовки концепции развития автотуризма в России – до 15 ноября 2023 года. И не без оснований.

Соответствующее письмо Лобарев направил руководителю рабочей группы по развитию авто- и мототуризма комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Александру Дрозденко.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, разобралось в вопросе.

Комментарии экспертов

Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга:

— Во-первых, продление сроков позволит учесть замечания отраслевого сообщества и внести необходимые коррективы.

Во-вторых, доработку проекта концепции затрудняют ее структура и содержание, которые не соответствуют методическим рекомендациям по подготовке стратегий развития отраслей экономики, разработанным Минэкономразвития. Например, не определены ежегодные значения ключевых показателей, которых должна достигнуть автотуристическая отрасль, отсутствует также сценарный анализа развития автотуризма.

В-третьих, нет положений, которые определяют условия развития конкуренции в отрасли, а также отражающих межотраслевой характер автотуризма. Возможно, это произошло потому, что среди разработчиков нет заинтересованных органов государственной власти из смежных сфер – Минкультуры, Минздрава, Минспорта, ФАС России, Минтранса, Минпромторга.

С Лобаревым согласен заместитель руководителя Регионального совета РСТ Дмитрий Манин. Он считает, что стратегия развития автотуризма должна учитывать потребности не только туристов на индивидуальном транспорте, но и других путешественников.

Дмитрий Манин, заместитель руководителя Регионального совета РСТ:

— Например, организованных туристических групп, которые передвигаются на автобусах различной вместимости. То есть при разработке требований к местам отдыха, многофункциональным остановочным комплексам, объектам размещения и прочим инфраструктурным объектам важно понимать, что конечные пользователи и туристы - это не только четыре человека из одного автомобиля, но и организованные группы по 50 человек, причем нередко это дети, пожилые люди. Плюс транспорт не только легковой, но и коммерческий пассажирский и грузовой. Плюс мотоциклы, автодома.

Сейчас мы видим острый дефицит качественных придорожных объектов. Речь идет о пунктах общественного питания, которые могут одновременно накормить группу туристов из автобуса, о туалетах, которые состоят не из одной кабинки. Нужны АЗС, на которых комфортно будет коммерческому транспорту, и мотели, где можно быстро заселиться на несколько часов или ночь.

Степан Кузьменко, заместитель генерального директора издательства «За рулем»:

— Концепция развития автотуризма – это серьезный документ, который нельзя принимать в спешке. На данный момент проект этого документа видели лишь немногие, но он должен стать общедоступным. Важно, чтобы о нем знала не только группа разработчиков, но и широкая общественность, а также сами автотуристы. В конечном счете эта работа выполняется для их удобства и комфорта.

Поэтому я предлагаю опубликовать текст проекта на ресурсах «За рулем» (сайте и соцсетях), которые могут служить общедоступными площадками. Ведь многие наши читатели не только автомобилисты, но и автотуристы. И им будет интересно узнать, какой документ регулирует автотуризм, насколько он выгоден для них, и, возможно, у них есть конструктивные замечания и предложения.

Поэтому я поддерживаю предложение о продлении срока подготовки Концепции, чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с ее содержанием и высказать свое мнение.

Манин подчеркнул, что концепция развития автотуризма должна стать реально рабочим документом, разработанным в тесной связке с представителями государства, регионов, бизнеса, общественных организаций и туристов.

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