Путешествия на машинах станут дешевле

В России появится еще 3000 зарядных станций для электромобилей

Такая цель заявлена в материалах к проекту бюджета РФ на 2024-й. До конца этого года должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс, где будет создана зарядная инфраструктура для электротранспортных средств.

Поездки на электромобилях обходятся гораздо дешевле. Но главной проблемой при этом является неразвитость зарядной инфраструктуры.

К 2030 году, напомним, электромобили должны будут составлять не менее 10% (730,8 тысяч ед.) общего объема производства транспортных средств в России. В планах также формирование соответствующей зарядной инфраструктуры. Быстрые зарядные станции мощностью от 150 кВт покроют федеральные трассы и крупнейшие города по всей стране. Их количество должно превысить 28 тысяч штук.

Компания EV Ten группы «ТехноСпарк», которая специализируется на разработке зарядных станций для электромобилей, совместно с Корпорацией ПСС закончила разработку линейки быстрых станций для зарядки электромобилей.

Это 4 модели:

быстрая мощностью 150 кВт

быстрая мощностью 80 кВт

медленная мощностью 44 кВт

домашняя мощностью 22 кВт.

Две последние заряжают переменным током, а две первые — постоянным.

Станции для зарядки электромобилей

«Цены на наши зарядные станции составляют от 150 тысяч рублей за домашние (22 кВт), до 3,5 млн рублей за быстрые, в зависимости от типа зарядной станции и объема партии. Помимо базовой линейки станций, мы единственные в России предлагаем рынку станцию мощностью 80 кВт с возможностью параллельной зарядки в действующем стандарте корпуса Энергия Москвы», – говорит генеральный директор группы «ТехноСпарк» Олег Лысак.

Медленную и домашнюю станции EV Ten будет производить самостоятельно, а быстрые — совместно с ПСС.

«Мы завершили самый сложный этап разработки и уже можем предложить заказчикам продукт с конкретным набором характеристик, функций, современным дизайном и необходимым оснащением, включая коннекторы. Сейчас мы готовимся к запуску серийного производства и планируем начать поставки в конце 3 квартала 2023 года», — рассказал исполнительный директор стартапа EV Ten Павел Параев.

Первой в серию пойдет быстрая станция – на нее уже есть заказы. Она может заряжать сразу два электромобиля и оснащена тремя коннекторами разных стандартов. Станция имеет cертификат СТ-1 и попадает под программу субсидирования: покупатель может компенсировать часть потраченной на нее денег.

Производство остальных моделей планируется начать сразу же после изготовления первой серии ультрабыстрых станций.

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