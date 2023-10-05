У Kaiyi новая модель – Shiyue

Kaiyi представил новый экономичный городской автомобиль Shiyue

Kaiyi Motors заявила, что ее мини-автомобиль i-EA 01 получил официальное название Shiyue. Машина уже зарегистрирована в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Длина транспортного средства составляет менее 3,4 метра, и автомобиль может составить конкуренцию российскому Атому. Это небольшие и маневренные машины, которые идеально подходит для езды по узким дорогам и тесным парковкам.

Kaiyi Shiyue (i-EA 01)

Новый автомобиль получил узкие треугольные фары и спортивный «воздухозаборник», что придает внешности некоторую свирепость.

Также Shiyue оснащен двухцветными колесными дисками с шинами 165/65 R15, благодаря которым образ получился гораздо гармоничнее, чем если бы машину оснастили колесами поменьше.

Задние фонари тоже имеют треугольную форму и соединены узкой полосой. Оптика имеет тонировку и смотрится сурово.

Возвращаясь к размерам автомобиля: длина, ширина и высота составляют 3360, 1700 и 1605 мм, а колесная база достигает 2160 мм.

Мощность же единственного электрического двигателя Shiyue составляет 35 кВт или 48 л.с. Этого машине достаточно, чтобы развивать максимальную скорость 100 км/ч.

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Фото: Kaiyi