Toyota разрабатывает самый маленький кроссовер

Toyota и Suzuki скоро выпустят еще одну совместную модель – bZ

Toyota недавно пересмотрела свою стратегию электрификации, и, похоже, теперь компания выпустит крошечный кроссовер. Автомобиль, как сообщается, разрабатывается в сотрудничестве с Suzuki.

Новинка должна появиться в продаже в 2025 году и станет серийной версией концепта Toyota bZ Small Crossover.

Концепт Toyota bZ Small Crossover

Toyota стремится снять сливки с рынка небольших электромобилей, который бурно развивается в Японии. Вероятно, автомобиль также будет продаваться по всему миру. Сотрудничество с Suzuki объяснили тем, что у компании есть колоссальный опыт по проектированию небольших автомобилей.

bZ построен на платформе eTNGA и имет энергопотребление в 125 Втч/км. Длина кроссовера будет составлять около 3,9 метров. Точнее пока сказать сложно.

Конкурентами Toyota/Suzuki bZ станут электромобили, наподобие Hyundai Casper и VW ID.1.

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Фото: Toyota