Volkswagen твердо решил потеснить Tesla на рынке
Одним из ключевых преимуществ Trinity будет использование новой программной платформы SSP, которая обеспечит беспилотное вождение 4-го уровня.
Изначально планировалось построить отдельный завод для производства Trinity стоимостью 2 миллиарда евро недалеко от штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге. Однако компания объявила, что новый завод не требуется. Вместо этого Trinity будет производиться на заводе в Цвиккау, который уже был преобразован в центр электромобилей на базе платформы MEB.
Хотя ранее было запланировано, что Trinity будет запущен в 2026 году, генеральный директор VW Group Оливер Блюм отложил проект после своего вступления в должность.
Кроме того, Volkswagen планирует выпустить электрическую версию хэтчбека Golf на основе архитектуры SSP, а также соответствующую версию для своего производительного бренда Cupra.
Источник: Automotive News Europe
Фото: Unsplash
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