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Названы самые гостеприимные регионы России

Опрос от SuperJob выявил какие туристические регионы России самые гостеприимные

В опросе приняли участие по 300 человек из Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Алтая и Крыма, а также Калининградской области.

Согласно исследованию, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы, самыми гостеприимными являются Дагестан, Камчатка и Ставрополье.

Названы самые гостеприимные регионы России
Названы самые гостеприимные регионы России
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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Жители Камчатки, 74 % опрошенных, рады видеть туристов в своем регионе. Дагестанцы и ставропольцы не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.

Наиболее раздражающими факторами для местных жителей в других туристических регионах являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, а также нечистоплотность.

Также в опросе было выявлено, что от 33 до 39% жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов. В основном это жители Алтая, Крыма и Калининградской области.

Однако есть и противники таких радикальных решений. От 40 до 50% опрошенных считают, что природа должна быть доступна всем.

Источник: SuperJob

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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