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Та самая вмятинаЧуть не «попал» на несколько миллионов за ремонт одной вмятины
Мастер спас владельца электрокара Rivian R1 от...

Чуть не «попал» на несколько миллионов за ремонт одной вмятины

Мастер спас владельца электрокара Rivian R1 от дорогостоящего кузовного ремонта

Владелец Rivian R1 проехал 1000 км для того, чтобы попасть в автомастерскую «Dent Slayer». Вмятина на задней панели автомобиля обошлась бы ему в $41 000 и 2 недели работы. Однако, благодаря мастеру по удалению вмятин без покраски Мэтту «Dent Slayer» Бойетту, ситуация была решена за два дня и по более разумной цене.

Rivian R1
Rivian R1

Сборка Rivian R1 имеет свои особенности, которые сказались на высокой стоимости ремонта. Вмятина на боковой панели простиралась до самой крыши, а для ее устранения потребовалось снять панорамную крышу и аккумулятор.

Та самая вмятина
Та самая вмятина
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Также некоторые предположили, что сервисный центр намеренно завысил цену, чтобы избежать работы, которая, по их мнению, могла оказаться сложной.

Мэтт Бойетт признал, что в результате работы остались незначительные дефекты. Однако, владелец автомобиля был доволен результатом и благодарен мастеру за быстрое и качественное исправление проблемы.

Источник: Carscoops

Фото: Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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