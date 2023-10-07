Чуть не «попал» на несколько миллионов за ремонт одной вмятины

Мастер спас владельца электрокара Rivian R1 от дорогостоящего кузовного ремонта

Владелец Rivian R1 проехал 1000 км для того, чтобы попасть в автомастерскую «Dent Slayer». Вмятина на задней панели автомобиля обошлась бы ему в $41 000 и 2 недели работы. Однако, благодаря мастеру по удалению вмятин без покраски Мэтту «Dent Slayer» Бойетту, ситуация была решена за два дня и по более разумной цене.

Rivian R1

Сборка Rivian R1 имеет свои особенности, которые сказались на высокой стоимости ремонта. Вмятина на боковой панели простиралась до самой крыши, а для ее устранения потребовалось снять панорамную крышу и аккумулятор.

Та самая вмятина

Также некоторые предположили, что сервисный центр намеренно завысил цену, чтобы избежать работы, которая, по их мнению, могла оказаться сложной.

Мэтт Бойетт признал, что в результате работы остались незначительные дефекты. Однако, владелец автомобиля был доволен результатом и благодарен мастеру за быстрое и качественное исправление проблемы.

Источник: Carscoops

Фото: Youtube