Шансы на выход автомобиля Apple становятся все более призрачными

Заявления аналитиков указывают на падающие шансы автомобиля Apple увидеть свет

Согласно утверждениям аналитика Минг-Чи Куо, Apple должны найти партнера, если они серьезно намерены заняться производством автомобилей.

За последний год информации об электромобиле Apple было очень мало. В конце прошлого года стало известно, что компания отказалась от разработки полностью автономного автомобиля и сосредоточилась на создании автомобиля с передовыми системами помощи водителю. Это решение также повлекло перенос запланированной даты запуска автомобиля с 2025 на 2026 год.

Кевин Линч, руководитель автомобильного проекта Apple, изначально настаивал на выпуске беспилотного автомобиля 5-го уровня в 2025 году. Однако, согласно Минг-Чи Куо, более вероятным становится то, что автомобиль Apple будет предлагать функции автономного вождения на шоссе.

Информации о том, на какой платформе будет построен автомобиль Apple, все еще нет.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash