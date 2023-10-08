Прогулочная «яхта премиум-класса» будет курсировать по Волге
Катамаран предназначен для перевозки до 130 пассажиров и трех членов экипажа. Судно было создано исключительно российскими специалистами. На данный момент этот электрический катамаран является самым большим в России.
Внешне судно выглядит как яхта премиум-класса. На борту катамарана есть бар, сервировочная комната, а также доступ к верхним прогулочной и кормовой палубам, где установлена мягкая палубная мебель.
Катамаран достигает скорости до 20 узлов и оснащен электрическими батареями ёмкостью 1290 киловатт-час. Два главных двигателя мощностью 600 киловатт обеспечивают его движение. «Белояр» способен находиться в автономном плавании без дополнительного заряда до 8 часов.
Источник: ВодоходЪ
Фото: Пресс-служба губернатора Ярославской области
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