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Прогулочная «яхта премиум-класса» будет курсировать по Волге

На ярославской верфи «Паритет-Центр» спущен на воду катамаран-электроход Белояр

Катамаран предназначен для перевозки до 130 пассажиров и трех членов экипажа. Судно было создано исключительно российскими специалистами. На данный момент этот электрический катамаран является самым большим в России.

Катамаран-электроход «Белояр»
Катамаран-электроход «Белояр»

Внешне судно выглядит как яхта премиум-класса. На борту катамарана есть бар, сервировочная комната, а также доступ к верхним прогулочной и кормовой палубам, где установлена мягкая палубная мебель.

Катамаран-электроход «Белояр»
Катамаран-электроход «Белояр»
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Катамаран достигает скорости до 20 узлов и оснащен электрическими батареями ёмкостью 1290 киловатт-час. Два главных двигателя мощностью 600 киловатт обеспечивают его движение. «Белояр» способен находиться в автономном плавании без дополнительного заряда до 8 часов.

Катамаран-электроход «Белояр»
Катамаран-электроход «Белояр»

Источник: ВодоходЪ

Фото: Пресс-служба губернатора Ярославской области

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