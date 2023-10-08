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Куда отправиться в отпуск на ноябрьские праздники?Куда отправиться в отпуск на ноябрьские праздники?
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Куда отправиться в отпуск на ноябрьские праздники?

Согласно данным АТОР, в ноябре самыми популярными направлениями стали ОАЭ и Сочи

Туроператоры ожидают высокий спрос на путешествия в период с 4 по 6 ноября.

Одним из самых популярных направлений остается ОАЭ. Несколько авиакомпаний предлагают прямые рейсы из разных городов России, включая не только столицу, но и региональные центры, такие как Тюмень, Сургут, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Внутри России популярностью пользуются курорты Краснодарского края, в особенности Сочи. Это место привлекает туристов своим разнообразием предложений: красивыми пляжами, горными лыжными курортами и интересными достопримечательностями.

Кроме того, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и города Золотого кольца также пользуются спросом среди отдыхающих.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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