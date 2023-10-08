Куда отправиться в отпуск на ноябрьские праздники?
Туроператоры ожидают высокий спрос на путешествия в период с 4 по 6 ноября.
Одним из самых популярных направлений остается ОАЭ. Несколько авиакомпаний предлагают прямые рейсы из разных городов России, включая не только столицу, но и региональные центры, такие как Тюмень, Сургут, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.
Внутри России популярностью пользуются курорты Краснодарского края, в особенности Сочи. Это место привлекает туристов своим разнообразием предложений: красивыми пляжами, горными лыжными курортами и интересными достопримечательностями.
Кроме того, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и города Золотого кольца также пользуются спросом среди отдыхающих.
Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
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