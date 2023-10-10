Объявлены цены и комплектации на Москвича 6

В ближайшее время дилеры получат Москвич 6 по цене от 2,6 млн рублей

Автозавод «Москвич» объявил о начале продаж лифтбека Москвич 6. На первоначальном этапе он будет представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость машины составит 2,626 млн и 2,826 млн рублей соответственно. Отгрузки в дилерскую сеть начнутся в ближайшее время.

Изначально в продажу поступит Москвич 6 с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. (200 Нм). Агрегат работает совместно с бесступенчатой трансмиссией CVT. В базовой версии предусмотрено оснащение светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным экраном мультимедиа 10,4", камерой заднего вида и датчиками парковки, бесключевым доступом.

Москвич 6

В комплектации «Бизнес» добавятся климат-контроль, электропривод сиденья водителя, система камер кругового обзора 360°, люк с электроприводом.

Как отмечают эксперты, при заявленных ценах Москвичу 6 предстоит непростая конкуренция с Omoda S5. При этом конкурировать с китайским «донором» – JAC J7 – будет достаточно сложно: уже в топовой комплектации он продается за 2,6 млн рублей.

Позже автопроизводитель будет продавать Москвич 6 со 174-сильным турбомотором GDI. Его стоимость пока неизвестна.

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Источник, фото: Москвич