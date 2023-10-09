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Покупателям рассказали, как приобрести «Москвич» со скидкой до 290 тыс. рублей

Бензиновый Москвич 3 можно приобрести с дополнительной скидкой

Автозавод «Москвич» объявил о новых программах покупки кроссовера Москвич 3 со скидкой. С выгодой до 120 тыс. рублей можно приобрести автомобиль при условии кредитования в банках-партнерах.

В акции участвуют обе комплектации городского кроссовера — «Стандарт» и «Комфорт». По программе работает несколько банков, в том числе Альфа Банк, Газпромбанк, Драйв Клик Банк, Совкомбанк.

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Таким образом, у покупателей Москвича есть возможность сэкономить до 290 тыс. рублей, если взять кредит, а свой автомобиль сдать по программе трейд-ин.

Специальное предложение действует во всех официальных дилерских центрах «Москвич» с 4 по 31 октября 2023 года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Москвич

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемПономарева Дарина
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