Покупателям рассказали, как приобрести «Москвич» со скидкой до 290 тыс. рублей
Автозавод «Москвич» объявил о новых программах покупки кроссовера Москвич 3 со скидкой. С выгодой до 120 тыс. рублей можно приобрести автомобиль при условии кредитования в банках-партнерах.
В акции участвуют обе комплектации городского кроссовера — «Стандарт» и «Комфорт». По программе работает несколько банков, в том числе Альфа Банк, Газпромбанк, Драйв Клик Банк, Совкомбанк.
Таким образом, у покупателей Москвича есть возможность сэкономить до 290 тыс. рублей, если взять кредит, а свой автомобиль сдать по программе трейд-ин.
Специальное предложение действует во всех официальных дилерских центрах «Москвич» с 4 по 31 октября 2023 года.
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Источник, фото: Москвич
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