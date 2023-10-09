Покупателям рассказали, как приобрести «Москвич» со скидкой до 290 тыс. рублей

Бензиновый Москвич 3 можно приобрести с дополнительной скидкой

Автозавод «Москвич» объявил о новых программах покупки кроссовера Москвич 3 со скидкой. С выгодой до 120 тыс. рублей можно приобрести автомобиль при условии кредитования в банках-партнерах.

В акции участвуют обе комплектации городского кроссовера — «Стандарт» и «Комфорт». По программе работает несколько банков, в том числе Альфа Банк, Газпромбанк, Драйв Клик Банк, Совкомбанк.

Таким образом, у покупателей Москвича есть возможность сэкономить до 290 тыс. рублей, если взять кредит, а свой автомобиль сдать по программе трейд-ин.

Специальное предложение действует во всех официальных дилерских центрах «Москвич» с 4 по 31 октября 2023 года.

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Источник, фото: Москвич