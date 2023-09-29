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Россиянам помогут купить отечественные авто по программе льготного автокредитованияРоссиянам помогут купить отечественные авто по программе льготного автокредитования
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Россиянам помогут купить отечественные авто по программе льготного автокредитования

Условия льготного автокредитования с 2024 года могут изменить

Со следующего года в программу льготного автокредитования планируется внести изменения. В частности, выдавать кредит будут на приобретение отечественных автомобилей, которые имеют определенный уровень локализации по бальной системе. Предложения об изменения условий льготного автокредитования вынес Минпромторг, сейчас проект проходит общественное обсуждение.

Как поясняется в документе, автомобили, участвующие в госпрограмме стимулирования спроса, должны иметь определенную локализацию: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025-м и не менее 2500 баллов в 2026-м. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта.

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Также планируется увеличить до 35% (но не более 925 тыс. рублей) размер скидки на приобретение электромобиля. В программе 2023 года она была 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Категории участников госпрограммы пока не определены. В 2023 году к ранее заявленным добавили военнослужащих, их семьи и служивших в армии пенсионеров. Под программу льготного автокредитования попадали машины стоимостью до 2 млн рублей.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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