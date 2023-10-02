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До конца октября Москвич 3 можно приобрести со скидкой

«Москвич» продлил скидку в 170 тыс. рублей на бензиновый кроссовер до конца октября

Автозавод «Москвич» продлил до конца октября акцию на покупку автомобиля Москвич 3. Выгода при приобретении бензинового кроссовера в комплектации «Стандарт» и «Комфорт» составит 170 тыс. рублей.

Об изменении условий по программе трейд-ин московский автозавод объявил в сентябре. Скидка увеличилась со 135 тыс. до 170 тыс. рублей, и предполагалось, что в последний день сентября акция закончится.

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Главным условием при сдаче машины в трейд-ин является его нахождение в собственности владельца не менее шести месяцев. Причем сдать машину в зачет стоимости нового Москвича 3 может не только сам клиент, но и его ближайший родственник или супруг/супруга.

Москвич 3 в комплектации «Стандарт», выпущенный в 2023 году, дилеры продают за 2,22 млн рублей. В исполнении «Комфорт» цена начинается от 2,478 млн рублей.

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Источник, фото: Москвич

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