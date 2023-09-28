Что под капотом? «Москвич» раскрыл подробности новой модели

Новый «Москвич 6» будет доступен с одним из двух двигателей

В начале сентября на заводе «Москвич» приступили к сборке новой модели – лифтбэка «Москвич 6». У дилеров автомобили должны появиться в конце октября. В преддверии старта продаж компания раскрыла некоторые подробности о комплектации модели, в частности, о силовых агрегатах.

Под капотом у нового «Москвича» будет один из двух двигателей на выбор:

турбомотор 136 л.с. (200 Н·м) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT

турбомотор GDI 174 л.с. (280 Н·м) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением

«Первый вариант силового агрегата располагает к спокойным поездкам с комфортом, а второй — подойдет для любителей динамичного вождения. 174-сильный GDI — это двигатель с непосредственным впрыском топлива, двойным фазорегулятором и турбонаддувом увеличенной производительности, что обеспечивает напористый разгон и отличную динамику при хорошей экономичности. Также этому способствует двойной выхлоп, который увеличивает пропускную способность глушителя», - отмечает автопроизводитель.

«Москвич 6» представлен только с передним приводом, в трех комплектациях и пяти цветах (красном, черном, сером, белом, синем). Длина Москвича 6 – 4780 мм, колесная база – 2770 мм.

Стоимость новинки Московского автозавода будет озвучена ближе к дате начала продаж.

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Источник: Москвич

Фото: АГН "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы