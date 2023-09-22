«Москвич» увеличил скидку на автомобили

Кроссоверы Москвич 3 теперь можно купить с выгодой до 170 тыс. рублей

Автозавод «Москвич» объявил об изменении условий по программе трейд-ин. С сегодняшнего дня и до конца сентября скидки на покупку бензинового Москвич 3 увеличиваются со 135 тыс. до 170 тыс. рублей.

Акция распространяется на все комплектации городского кроссовера Москвич 3 — «Стандарт» и «Комфорт». Главное условие при сдаче машины в трейд-ин – чтобы она находилась в собственности владельца не менее шести месяцев.

Москвич 3 в комплектации «Стандарт», выпущенный в 2023 году, дилеры продают за 2,22 млн рублей. В исполнении «Комфорт» цена начинается от 2,478 млн рублей.

В августе автозавод поднял цены на все модификации кроссовера на 228-392 тыс. рублей. В этом же месяце на предприятии приступили к выпуску лифтбека Москвич 6 – старт продаж запланирован на конец октября 2023 года. Тогда же станет известна стоимость новинки.

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Источник, фото: Москвич