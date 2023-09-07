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Злоумышленники выманивают деньги, предлагая...

Не ведитесь на эту схему: фантастические скидки на топливо

Злоумышленники выманивают деньги, предлагая дешевые топливные карты

Новая схема мошенничества набирает обороты в России. Как выяснили специалисты «Лаборатории Касперского», только за неделю письма от злоумышленников получили не менее 24 тыс. автомобилистов. Им предлагают сэкономить на заправке, купив топливную карту.

В сообщении говорится, что водитель может оформить карту со скидкой 50%. В качестве доказательства правомерности своего предложения они ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях и указывают телефонный номер специалиста, который решит любые возникшие проблемы.

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Чтобы купить такую карту, надо перейти по ссылке. Там предлагают выбрать номинал карты (к примеру, 5 тыс. рублей для заправки на 10 тыс. рублей, 9900 – для заправки на 20 тыс. рублей и т. д.). Но это фишинговый сайт, хотя и оформлен как настоящий. Понятно, что, введя данные банковской карты, человек остается и без денег, и без топливной карты.

В «Лаборатории Касперского» призвали пользователей «критически относиться к таким заманчивым предложениям в Сети, проверять подлинность тех или иных акций или программ».

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos, Unsplash

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