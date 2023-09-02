Осторожно, мошенники! Раскрыта схема обмана на полисах ОСАГО

Бывший сотрудник страховой торговал «липовыми» полисами ОСАГО

Очередной мошенник, выбравший себе в качестве «специализации» полисы ОСАГО, орудовал в Москве. Впрочем, поставить так называемое дело на широкую ногу ему не удалось – полиция его уже задержала. 32-летний мужчина подозревается в том, что присвоил средства 27-летнего гражданина якобы в обмен на помощь по оформлению договоров ОСАГО и каско.

Представившись субагентом страховой, подозреваемый предложил клиенту оформить страховые документы на его машину и машину родственницы. Мужчина перечислил средства за услуги – за несколько переводов со счета ушло 600 тысяч рублей.

Через какое-то время несчастный автолюбитель получил лишь один из заказанных документов, но и тот оказался подделкой. Сообщается, что ранее подозреваемый действительно работал в страховой компании, но на момент «сделки» оттуда уже уволился.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos