«Москвич» дешевле 2 млн рублей уже не купить

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Бензиновый и электрический кроссоверы Москвич с 1 августа существенно прибавили в цене. Подорожание на автомобили 2023 года выпуска составило 228-392 тыс. рублей или 10,1-11,5%.

Так, стартовая цена на бензиновый Москвиич 3 в базовой комплектации «Стандарт» на механике впервые перешагнула отметку в 2 млн рублей – теперь его стоимость у дилеров начинается от 2,22 млн рублей. Авто с вариатором продают за 2.285 млн рублей.

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Версия «Комфорт» также прибавила в цене 228 тыс. рублей и теперь стоит 2,478 млн рублей.

Электрический Москвич 3e 2023 года выпуска подорожал почти на 400 тыс. и теперь его можно приобрести за 3,95 млн рублей.

Вполне вероятно, что резкое подорожание стало следствием повышения с 1 августа утильсбора: у автозавода «Москвич» нет подтвержденных локализационных баллов, а потому на компенсацию утильсбора государством он пока рассчитывать не может.

Источник: Автоновости дня

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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