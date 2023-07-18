«Москвич» можно будет купить со скидками по госпрограммам

В программу стимулирования спроса войдут электрокары.

Минпромторг объявил о подписании соглашения, в рамках которого автозавод «Москвич» включили в специальный инвестиционный контракт (СПИК) технологического партнера «КамАЗ». Документ предусматривает распространение на автомобили «Москвич» госпрограммы стимулирования спроса.

«Участие автомобильного завода «Москвич» в СПИК позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей в Российской Федерации с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций», - говорится в сообщении Минпромторга.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25%, но не более 625 тыс. рублей. Скидку от 10 до 25% можно будет получить на электромобиль по программе льготного лизинга.

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Источник: Минпромторг РФ

Фото: Москвич