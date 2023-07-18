«Москвич» можно будет купить со скидками по госпрограммам
Минпромторг объявил о подписании соглашения, в рамках которого автозавод «Москвич» включили в специальный инвестиционный контракт (СПИК) технологического партнера «КамАЗ». Документ предусматривает распространение на автомобили «Москвич» госпрограммы стимулирования спроса.
«Участие автомобильного завода «Москвич» в СПИК позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей в Российской Федерации с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций», - говорится в сообщении Минпромторга.
Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25%, но не более 625 тыс. рублей. Скидку от 10 до 25% можно будет получить на электромобиль по программе льготного лизинга.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Минпромторг РФ
Фото: Москвич
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен