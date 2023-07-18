Новая реальность
#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
80% не помнят, как парковаться по новым правилам – верный штраф80% не помнят, как парковаться по новым правилам – верный штраф
Поправки в ПДД внесли в начале весны. Несколько...
Автокриминалист предупредил владельцев китайских авто о новых рискахАвтокриминалист предупредил владельцев китайских авто о новых рисках
В защите китайских машин обнаружилась серьезная...
Ждем изменений в КоАП: как будут наказывать уклонистовЖдем изменений в КоАП: как будут наказывать уклонистов
Сейчас у ГИБДД нет законных оснований...

«Москвич» можно будет купить со скидками по госпрограммам

В программу стимулирования спроса войдут электрокары.

Минэнерго успокоило: в России не будет дефицита топлива

Минпромторг объявил о подписании соглашения, в рамках которого автозавод «Москвич» включили в специальный инвестиционный контракт (СПИК) технологического партнера «КамАЗ». Документ предусматривает распространение на автомобили «Москвич» госпрограммы стимулирования спроса.

«Участие автомобильного завода «Москвич» в СПИК позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей в Российской Федерации с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций», - говорится в сообщении Минпромторга.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25%, но не более 625 тыс. рублей. Скидку от 10 до 25% можно будет получить на электромобиль по программе льготного лизинга.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Минпромторг РФ

Фото: Москвич

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв