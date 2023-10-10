Tesla Cybertruck продли на аукционе за рекордную сумму в 40 миллионов рублей

Первый Tesla Cybertruck ушел на торгах в США за 40 миллионов рублей

Электромобиль-пикап Tesla Cybertuck 2024 года с ранним идентификационным номером (VIN) продан за рекордные 400 000 долларов (40 млн рублей по актуальному курсу).

Торги электромобиля состоялись в ходе 29-го гала-концерта Автомобильного музея Петерсена, организатором которого выступил популярный телеведущий Джей Лено, известный как коллекционер автомобилей.

Фактически этот пикап Cybertruck стал первым проданным, учитывая, что порядка двух миллионов держателей резервов пока так и не получили свои машины. Серийное производство пикапа с нулевым уровнем выбросов несколько раз переносили с момента его презентации в ноябре 2019 года.

Ранее в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе была подготовлена экспозиция с «наиболее полной коллекцией продуктов Tesla», включая родстер «Aerodynamic Buck» 2005 года, прототип Model X 2012 года, а также прототипы Cybertruck и Roadster второго поколения 2019 и 2017 годов соответственно.

Неизвестно, какой же VIN получит победитель нынешних торгов, потому что генеральный директор Tesla Илон Маск ранее управлял оригинальным родстером с номером VIN 001. Примечательно, что, анонсируя аукцион, его организаторы заверяли, что у всех участников будет возможность сделать ставку на самый «дешевый» Cybertruck 2024 года.

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Источник: Speedme.ru

фото: https://www.petersen.org/gala