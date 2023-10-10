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Tesla Cybertruck продли на аукционе за рекордную сумму в 40 миллионов рублей

Первый Tesla Cybertruck ушел на торгах в США за 40 миллионов рублей

Электромобиль-пикап Tesla Cybertuck 2024 года с ранним идентификационным номером (VIN) продан за рекордные 400 000 долларов (40 млн рублей по актуальному курсу).

Торги электромобиля состоялись в ходе 29-го гала-концерта Автомобильного музея Петерсена, организатором которого выступил популярный телеведущий Джей Лено, известный как коллекционер автомобилей.

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Фактически этот пикап Cybertruck стал первым проданным, учитывая, что порядка двух миллионов держателей резервов пока так и не получили свои машины. Серийное производство пикапа с нулевым уровнем выбросов несколько раз переносили с момента его презентации в ноябре 2019 года.

Ранее в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе была подготовлена экспозиция с «наиболее полной коллекцией продуктов Tesla», включая родстер «Aerodynamic Buck» 2005 года, прототип Model X 2012 года, а также прототипы Cybertruck и Roadster второго поколения 2019 и 2017 годов соответственно.

Неизвестно, какой же VIN получит победитель нынешних торгов, потому что генеральный директор Tesla Илон Маск ранее управлял оригинальным родстером с номером VIN 001. Примечательно, что, анонсируя аукцион, его организаторы заверяли, что у всех участников будет возможность сделать ставку на самый «дешевый» Cybertruck 2024 года.

Источник: Speedme.ru

фото: https://www.petersen.org/gala

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