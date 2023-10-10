Преемник Volkswagen под новым брендом будет продавать в РФ электромобили из КНР

AGR Automotive Group запустит в России продажи электрокаров из Китая и Британии

Официальный импортер оригинальных запчастей марок группы Volkswagen AGR Automotive Group запустит в России направление Premium Electro. О том, что «Фольксваген Груп Рус» после ребрендинга продолжит работу на российском рынке под этим названием, было объявлено ранее. Речь идет о том, что под этим брендом будет формироваться сеть партнеров по всей России.

В рамках направления Premium Electro первыми на рынке будут представлены электромобили класса премиум. Инновационные новинки разных брендов можно будет изучить в шоу-руме, а также провести тест-драйв и выбрать свой электрокар, уточняют в компании.

Avatr

Avatr Avatr

«Цель программы – знакомство покупателей с миром премиальных электрических и гибридных автомобилей брендов Avatr, Zeekr, Rising, Li Auto, HiPhi и Lotus», — уточнили в AGR.

Партнерская сеть подразделения Premium Electro охватит города, где инфраструктура соответствует высоким требованиям для электромобилей. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Калининград.

Zeekr

AGR Automotive Group приглашает партнеров присоединиться к программе, которая включает: региональную эксклюзивность под брендом Premium Electro, поддержку по обучению персонала, техническое сопровождение и тестовый парк, а также финансовые условия, включающие факторинг и консигнацию.

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Источник: Abreview.ru

Фото: carnewschina.com