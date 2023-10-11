Новый кроссовер Nissan – у него есть лестница в багажник
Компания Nissan представила концепт для любителей активного отдыха. Получивший название Hyper Adventure Concept автомобиль является продолжением идеи концепта для города Hyper Urban с задними дверями-бабочками.
Nissan заявляет, что такой кроссовер может стать идеальным транспортом для любителей активного отдыха.
Автомобиль оснащен батареей большой емкости с функцией vehicle-to-everything (V2X), благодаря которой от нее можно запитать любые внешние приборы. Других подробностей о батарее пока нет.
По словам представителя Nissan, Hyper Adventure оснащен передним воздухозаборником, который направляет поток воздуха сквозь автомобиль, улучшая тем самым аэродинамические характеристики.
Багажник оснащен автоматически выдвигающимися подножками, а заднее сиденье может поворачиваться на 180 градусов, превращая багажник в уютную комнату с отдельным выходом.
В автомобиле достаточно места для самого разного снаряжения, такого как палатки, лыжи или даже каяк, заявляют в Nissan. Но конкретные размеры не указываются.
Скоро, 17 и 19 октября, Nissan представит еще два интересных концепта.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Nissan
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