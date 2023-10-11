Новый кроссовер Nissan – у него есть лестница в багажник

Nissan представил свое будущее видение кроссоверов – концепт Hyper Adventure

Компания Nissan представила концепт для любителей активного отдыха. Получивший название Hyper Adventure Concept автомобиль является продолжением идеи концепта для города Hyper Urban с задними дверями-бабочками.

Концепт Nissan Hyper Adventure

Nissan заявляет, что такой кроссовер может стать идеальным транспортом для любителей активного отдыха.

Концепт Nissan Hyper Adventure

Автомобиль оснащен батареей большой емкости с функцией vehicle-to-everything (V2X), благодаря которой от нее можно запитать любые внешние приборы. Других подробностей о батарее пока нет.

Концепт Nissan Hyper Adventure

По словам представителя Nissan, Hyper Adventure оснащен передним воздухозаборником, который направляет поток воздуха сквозь автомобиль, улучшая тем самым аэродинамические характеристики.

Концепт Nissan Hyper Adventure

Багажник оснащен автоматически выдвигающимися подножками, а заднее сиденье может поворачиваться на 180 градусов, превращая багажник в уютную комнату с отдельным выходом.

В автомобиле достаточно места для самого разного снаряжения, такого как палатки, лыжи или даже каяк, заявляют в Nissan. Но конкретные размеры не указываются.

Скоро, 17 и 19 октября, Nissan представит еще два интересных концепта.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Nissan