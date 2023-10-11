Покупатели микрокара Luvly O будут сами собирать его, как трансформер из деталей

Компания Scandi доставит микрокар Luvly O клиентам в виде посылки с деталями

Компания Scandi из Швеции в 2024 голу наладит выпуск микрокара Luvly O, его ключевой особенностью является сборка самим покупателем. Все детали компания доставит клиентам в плоских коробках, по аналогии с продукцией IKEA. Об этом сообщает CNN.

Цена за микрокар составляет порядка 10,5 тысячи долларов (чуть больше миллиона рублей по текущему курсу). Компания Luvly работает с 2015 года. Электрический микрокар Luvly O является ее дебютным проектом. Весит микрокар не более 450 кг.

Микрокар Luvly O

Два аккумулятора машины обеспечивают запас хода на 100 км. По словм специалистов Luvly, этого более чем достаточно для жителя мегаполиса. Микрокар способен развить скорость до 90 км/ч, причем это максимальный показатель.

Электромобиль в длину 2,7 м выглядит необычно, в салоне всего два кресла, есть багажник объемом 267 л. Глава компании Хокан Лутц заверяет, что человек ростом 193 см будет чувствовать себя комфортно внутри электрокара, несмотря на его компактность.

Микрокар Luvly O

Микрокар Luvly O

В Luvly вдохновились организацией производственного процесса у IKEA и выдают это за свою новацию. Благодаря доставке автомобиля в коробках компания сэкономит на логистике. В стандартный контейнер вмещается целых 20 упаковок с деталями Luvly O вместо четырех готовых автомобилей. В числе других особенностей микрокара называют сменные аккумуляторы.

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Источник: edition.cnn.com

Фото: Luvly