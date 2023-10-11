Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных...
«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок
В «Русгидро» указали на недостаточное качество...
BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналогBMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог
Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2...

Названы самые популярные автомобили 2023 года

Tesla Model Y стала мировым бестселлером, обогнав Toyota Corolla

Самым продаваемым автомобилем в мире стал электрический кроссовер Tesla Model Y. Он обогнал лидера прошлого года Toyota Corolla. Такими сведениями поделился ресурс Focus2move.

Согласно статистике, мировые продажи Tesla Model Y по итогам августа 2023 года выросли на 76,7%. Всего было продано 758 645 экземпляров, этот показатель обеспечил автомобилю абсолютное лидерство на рынке. На второй строчке расположился автомобиль Toyota Corolla, его продажи составили 711 780 единиц. Это меньше на 3,4%, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку лидеров вошли пикапы Ford F-Series, их продали в количестве 595 675 машин — на 18,6% больше, чем в 2022 году.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

Кроссовер Toyota RAV4 опустился на две позиции и занимает теперь четвертое место с продажами 567 196 единиц (-3,8%). На пятом месте японская Honda CR-V, в августе было продано 434 792 машины (+5,7%). На шестом месте Hyundai Tucson с продажами 410 748 экземпляров (+13,4%).

Потеряв три позиции в списке, опустился ниже и седан бизнес-класса Toyota Camry, его продажи упали на 6,2% и составили 407 796 единиц. Chevrolet Silverado в августе купили 402 486 раз (+3,7%), он на восьмой строчке. В первую десятку самых продаваемых автомобилей в мире по итогам августа вошли также Toyota Hilux и Tesla Model 3 — их было продано 381 338 экземпляров (-4,0%) и 364 195 машин (-2,8%) соответственно.

Источник: Focus2move.com

Фото: Unsplash

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0