Названы самые популярные автомобили 2023 года

Tesla Model Y стала мировым бестселлером, обогнав Toyota Corolla

Самым продаваемым автомобилем в мире стал электрический кроссовер Tesla Model Y. Он обогнал лидера прошлого года Toyota Corolla. Такими сведениями поделился ресурс Focus2move.

Согласно статистике, мировые продажи Tesla Model Y по итогам августа 2023 года выросли на 76,7%. Всего было продано 758 645 экземпляров, этот показатель обеспечил автомобилю абсолютное лидерство на рынке. На второй строчке расположился автомобиль Toyota Corolla, его продажи составили 711 780 единиц. Это меньше на 3,4%, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку лидеров вошли пикапы Ford F-Series, их продали в количестве 595 675 машин — на 18,6% больше, чем в 2022 году.

Tesla Model Y

Кроссовер Toyota RAV4 опустился на две позиции и занимает теперь четвертое место с продажами 567 196 единиц (-3,8%). На пятом месте японская Honda CR-V, в августе было продано 434 792 машины (+5,7%). На шестом месте Hyundai Tucson с продажами 410 748 экземпляров (+13,4%).

Потеряв три позиции в списке, опустился ниже и седан бизнес-класса Toyota Camry, его продажи упали на 6,2% и составили 407 796 единиц. Chevrolet Silverado в августе купили 402 486 раз (+3,7%), он на восьмой строчке. В первую десятку самых продаваемых автомобилей в мире по итогам августа вошли также Toyota Hilux и Tesla Model 3 — их было продано 381 338 экземпляров (-4,0%) и 364 195 машин (-2,8%) соответственно.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Focus2move.com

Фото: Unsplash