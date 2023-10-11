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Пробег «За рулем» в Дагестан: путешествие началось!

Новый спецпроект «Страна За рулем» стартует с посещения Дагестана

Стартовало наше автопутешествие от памятника известному аварскому поэту и писателю Расулу Гамзатову.

Едем мы на Форум «Открытый Дагестан-2023» в Каспийск, который откроется 14 октября, а по пути (и еще захватив несколько дополнительных дней) собираемся посетить главные достопримечательности Республики Дагестан.

А сделать нам это поможет новый кроссовер Livan X6 Pro. Его пока нет в продаже, и нам предстоит по дороге протестировать автомобиль.

Livan X6 Pro
Livan X6 Pro
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Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Названы самые гостеприимные регионы России

Это:

1. Дербентская крепость Нарын-Кала. Она была построена в VI веке и является одним из старейших сооружений в России. С вершины холма, где расположена крепость, открывается потрясающий вид на Дербент и Каспийское море

2. Сулакский каньон. Он считается одним из самых глубоких и живописных в мире. Находится на реке Сулак. Его глубина – около 1920 метров

3. Гуниб – живописное горное село, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Здесь можно увидеть множество исторических памятников, включая крепость Шамиля и Гунибский музей

4. Салтинский подземный водопад. Уникальный водопад находится в пещере и доступен только через узкий проход. Вода падает с высоты около 20 метров, создавая потрясающий визуальный эффект

5. Гора Шалбуздаг – это священная гора для мусульман и одна из самых высоких гор Дагестана. С ее вершины открывается великолепный вид на горы, долины и море

6. Махачкала – столица Дагестана. Здесь множество интересных мест для посещения, включая музеи, парки, мечети и рестораны с местной кухней

7. Бархан Сарыкум – самый большой песчаный бархан в Европе, расположенный недалеко от Махачкалы. Его высота достигает 250 метров, а площадь – 600 гектаров.

8. Аул Чох – одно из древнейших поселений в Дагестане с богатейшей историей. Здесь можно посетить музей, посмотреть на традиционные ремесла и оценить местную кухню.

По ходу путешествия «За рулем» будет вести видео- и фоторепортажи. Следите за нашими публикациями!

Фото: Алексей Гущин/«За рулем»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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