Пробег «За рулем» в Дагестан: путешествие началось!
Стартовало наше автопутешествие от памятника известному аварскому поэту и писателю Расулу Гамзатову.
Едем мы на Форум «Открытый Дагестан-2023» в Каспийск, который откроется 14 октября, а по пути (и еще захватив несколько дополнительных дней) собираемся посетить главные достопримечательности Республики Дагестан.
А сделать нам это поможет новый кроссовер Livan X6 Pro. Его пока нет в продаже, и нам предстоит по дороге протестировать автомобиль.
Это:
1. Дербентская крепость Нарын-Кала. Она была построена в VI веке и является одним из старейших сооружений в России. С вершины холма, где расположена крепость, открывается потрясающий вид на Дербент и Каспийское море
2. Сулакский каньон. Он считается одним из самых глубоких и живописных в мире. Находится на реке Сулак. Его глубина – около 1920 метров
3. Гуниб – живописное горное село, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Здесь можно увидеть множество исторических памятников, включая крепость Шамиля и Гунибский музей
4. Салтинский подземный водопад. Уникальный водопад находится в пещере и доступен только через узкий проход. Вода падает с высоты около 20 метров, создавая потрясающий визуальный эффект
5. Гора Шалбуздаг – это священная гора для мусульман и одна из самых высоких гор Дагестана. С ее вершины открывается великолепный вид на горы, долины и море
6. Махачкала – столица Дагестана. Здесь множество интересных мест для посещения, включая музеи, парки, мечети и рестораны с местной кухней
7. Бархан Сарыкум – самый большой песчаный бархан в Европе, расположенный недалеко от Махачкалы. Его высота достигает 250 метров, а площадь – 600 гектаров.
8. Аул Чох – одно из древнейших поселений в Дагестане с богатейшей историей. Здесь можно посетить музей, посмотреть на традиционные ремесла и оценить местную кухню.
По ходу путешествия «За рулем» будет вести видео- и фоторепортажи. Следите за нашими публикациями!
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Фото: Алексей Гущин/«За рулем»
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